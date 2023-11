Sciopero lunedì 27 novembre nel trasporto pubblico, sindacati di base confermano stop di 24 ore

Lunedì 27 novembre ci sarà sì o no lo sciopero nel trasporto pubblico? I sindacati di base per ora hanno confermato lo sciopero di 24 ore. Sciopero che coinvolgerà i dipendenti del trasporto pubblico. Lo hanno fatto, i sindacati, dopo il confronto al Mit con il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Sullo sciopero, il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che “cercherà di limitare al massimo i disagi”. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto una rimodulazione dell’agitazione: “Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l’Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare”. “Gli scioperi cadono quasi sempre il venerdì o il lunedì, difficilmente vedo uno sciopero di mercoledì”, le parole di Salvini.

Resta da capire cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.