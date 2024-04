Troppo Sinner per Sonego. Jannik ha vinto il derby azzurro ed è e volato al terzo turno. Successo netto in due set limpidi: 6-0,6-3. Pratica sbrigata in un’ora e 8 minuti sul campo centrale della Caja Magica,il “Manolo Santana”, cuore del Masters 1000 di Madrid.

L’altoatesino, testa di serie n.1 del torneo (data l’assenza di Re Djokovic, per questo ha esordito direttamente al secondo turno – ha concesso poco o nulla al torinese, n.52 della classifica mondiale. Sonego aveva battuto, al suo debutto spagnolo, il francese Gasquet (6-2.7-5).

Ma con Sinner non c’è stato niente da fare e ciò’ era ampiamente nelle previsioni. Il torinese ha sempre perso nei confronti diretti contro Sinner: 4 su 4; come hanno sempre perso tutti gli altri azzurri. Bilancio complessivo inequivocabile: 13 derby, 13 vittorie.

MATCH SOLO NEL SECONDO SET

Il primo set è stato sbrigato in 26 minuti. Sinner ha commesso solo 2 errori gratuiti nel quarto game, poi nel secondo set ha cominciato a funzionare il servizio anche per Lorenzo ma ha sbagliato troppo negli scambi. Sinner ha chiuso a zero l’ultimo game della partita. L’incontro e’ finito con un lungo abbraccio a rete e con un sorriso.

Ha detto il vincitore:” C’è grande rispetto tra di noi. Oggi lui non stava benissimo in campo e so che sta attraversando un momento delicato, gli faccio un grande in bocca al lupo”. Con il tetto chiuso per via della pioggia anche le condizioni indoor sono venute incontro a Jannik vestito di bianco, dopo aver sfoggiato il nero a Montecarlo.

Sonego è parso vistosamente nervoso in alcuni frangenti del match. Malgrado il risultato e la batosta, resta solidissimo il rapporto fra i due, compagni anche nel doppio. Dunque match a senso unico. Impietose le statistiche con Sonego che ha messo a segno il 54% dalla prima e solo il 39% dalla seconda. Bene al servizio Jannik, capace di servire il 69% di prime ricavandone l’86% di punti.

Al terzo turno Sinner troverà uno tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thomson. Intanto è cambiato il tabellone di Sinner a Madrid senza Tsitsipras. Il greco a sorpresa è stato eliminato dal brasiliano Thiago Monteiro in 2 set.

ROMA ASPETTA JANNIK SINNER

Sale la febbre per gli Internazionali di Tennis a Roma ( 6-19 maggio) sui campi romani del Foro Italico. Già venduti il 36% dei biglietti pari a 22,5 milioni di euro solo con la prevendita che ha già eguagliato il primato dell’anno scorso. La stima finale prevede 350.000 spettatori per 13 giorni. Dice Panatta:” Roma accoglierà Sinner come un Santo. E già re del Foro Italico.” Jannik è già una eccellenza italiana, il suo appeal commerciale e’ salito del 25% in soli 6 mesi. Tutti lo vogliono.