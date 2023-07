Sciopero treni il 13 luglio, si fermano Trenitalia e Italo. Il 15 piloti e personale degli aeroporti

Nuovo sciopero dei treni in vista giovedì 13 luglio. La protesta, in programma dalle 3 di giovedì 13 luglio fino alle 2 di venerdì 14 luglio, coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo. Sabato 15 luglio sarà la volta del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in. In quest’ultimo caso, visto che il contratto di settore è scaduto da sei anni, lo stop durerà otto ore, dalle 10 alle 18. Nella giornata di sabato incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling.

Nuovo sciopero dei treni giovedì 13 luglio

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno indetto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Italo, in programma dalle 3 di giovedì 13 luglio fino alle 2 di venerdì 14 luglio. In questa fascia oraria potrebbe quindi non essere del tutto garantito il normale funzionamento dei trasporti ferroviari.

Durante lo sciopero saranno garantite le corse nazionali elencate nelle tabelle diffuse da Trenitalia e quelle dei treni regionali nelle fasce orarie più utilizzate dai pendolari (6:00-9:00 e 18:00-21:00).

