Sciopero dei treni Trenord in Lombardia domenica 15 dicembre

MILANO – Sciopero dei treni Trenord in Lombardia. E’ scattata alle 3 di domenica 15 dicembre l’agitazione del trasporto ferroviario regionale che durerà fino alle 2 di lunedì 16 dicembre.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Or.SA. Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni, fa sapere Ferrovie Nord in un comunicato. Essendo indetto per una giornata festiva, non sono previste le consuete fasce orarie di garanzia.

In caso di non effettuazione dei treni, autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti limitatamente ai collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto-Stabio”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno fuori dalla Stazione, da via Paleocapa 1. Possibili ripercussioni si potranno verificare anche a conclusione dello sciopero. (Fonte: Trenord)