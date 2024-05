Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di Giulia Duro, una ragazza di 19 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì mattina. La giovane è scomparsa dalla zona Oreto di Palermo, intorno alle 9 del mattino. Lo zio di Giulia ha lanciato un appello sui social media, chiedendo a tutti di condividere e diffondere la foto della nipote scomparsa. “Chiedo a tutti i miei amici di condividere e divulgare questa foto. Mia nipote si chiama Giulia Duro, si è allontanata questa mattina (ieri, ndr) intorno alle 9 e non si hanno notizie – scrive lo zio sui social -. Il telefono è spento. Stiamo facendo denuncia di scomparsa. La ragazza di 19 anni soffre di leggera epilessia e assume farmaci. Chiunque avesse informazioni mi chiami. Contattare 3792215704”. Giulia Duro, al momento della scomparsa, indossava una maglietta bianca a maniche corte con la scritta Kappa e pantaloni di tuta neri con strisce bianche e bottoni laterali, anch’essi della Kappa. Ai piedi indossava un paio di scarpe da tennis Puma nere. Giulia è alta 1,66 metri, pesa 55 chili, ha la carnagione chiara e capelli neri all’altezza delle spalle. Porta sempre gli occhiali da vista.