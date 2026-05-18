Un confronto su algoritmi, intelligenza artificiale e nuovi modelli di comunicazione: è questo il tema di “Think Outside the Algorithm. Nuove frontiere nella Curator Economy”, il prossimo appuntamento di Co-Stories Live, in programma giovedì 21 maggio all’Opificio Romaeuropa, realizzato in collaborazione con Fondazione Romaeuropa.



Un nuovo incontro per il fortunato format Co-Stories Live, ideato da Plural e curato dal CEO e Direttore Creativo Marco Diotallevi, che modererà gli interventi sul palco di Luigi Maccallini, Marketing, Ecosistemi digitali e Innovazione WellMakers by BNP Paribas Associate; Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing & Innovazione di Rai Cinema e Presidente dell’Unione Editori e Creators Digitali – Anica; Federica Patti, Curator, Ultra Club – Romaeuropa Festival; Marco Rosi, General Manager a Gaumont Italy; Andrea Vailati, Founder ArteSettima; e Dionigi Mattia Gagliardi, Artista, Ricercatore, Art Director, Lecturer e founder Numero Cromatico.

Ciascuno verrà invitato a esplorare il passaggio dalla Creator Economy – basata sulla quantità di contenuti -, alla Curator Economy che si basa sulla selezione e sul senso, perché il vero lusso per i brand è tornato a essere il tocco umano.



Da qui la collaborazione con Fondazione Romaeuropa, per rafforzare il legame tra innovazione digitale e dimensione culturale, riportando al centro il valore dell’esperienza umana come chiave per interpretare e dare senso al presente.



«L’algoritmo è l’infrastruttura della città digitale – commenta Marco Diotallevi -, ma oggi non basta più. Per renderla un luogo in cui le persone vogliano fermarsi, esplorare e innamorarsi, serve che l’azienda, il brand, l’istituzione o il personaggio pubblico abbracci l’opportunità di essere curatore per la propria community. Bisogna saper curare l’esperienza del cliente come un un unico flusso, selezionare ciò che ha senso e costruire esperienze phygital coerenti che premino la rilevanza».

«Da quarantuno anni Romaeuropa è uno spazio di incontro tra arti, visioni e linguaggi contemporanei. Oggi, in un presente sempre più guidato da algoritmi e intelligenza artificiale, crediamo sia fondamentale creare occasioni di confronto che riportino al centro il valore umano della cultura, della curatela e delle relazioni. – ha dichiarato Federica Patti – Co-Stories Live nasce proprio con questo spirito: interrogarsi sui nuovi modelli della comunicazione digitale senza perdere il senso dell’esperienza condivisa e della ricerca artistica. Siamo felici di partecipare a questo appuntamento».

Romaeuropa Festival

Opificio Romaeuropa, Via dei Magazzini Generali, 20/A

21 maggio 2025

ore 19.00

[richiesta registrazione: https://www.eventbrite.it/e/think-outside-the-algorithm-tickets-1989102626501?aff=oddtdtcreator]