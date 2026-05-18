Nella giornata di ieri a Urgnano, in provincia di Bergamo, il titolare della pizzeria “Da Alfreda”, in via Bonaita, è rimasto ferito dopo aver provato a fermare un ladro che si era introdotto all’interno del locale. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario della pizzeria ha notato la presenza di un uomo che cercava di rubare nel magazzino sul retro del ristorante. Il titolare avrebbe quindi provato a bloccare il ladro, che però è riuscito a raggiungere l’esterno della pizzeria e a salire sulla propria auto per tentare la fuga.

Titolare trascinato dall’auto

Il titolare, che ha tentato di bloccare il ladro una seconda volta aggrappandosi alla portiera dell’auto, è stato trascinato per oltre quaranta metri lungo la strada. Il proprietario della pizzeria è infine caduto a terra nei pressi di una curva riportando diverse ferite. Dopo pochi minuti, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Urgnano, che hanno trasportato il titolare in codice giallo all’ospedale di Treviglio. L’uomo è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni per lesioni alle braccia e alle gambe. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno provato a riscostruire la dinamica dell’incidente avviando le indagini per rintracciare il ladro. L’uomo è stato infine individuato grazie al riconoscimento della targa dell’auto utilizzata per la fuga.