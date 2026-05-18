Due jet EA-18G Growler della Marina statunitense si sono scontrati in volo durante un’esibizione al Gunfighter Skies Air Show, nella base di Mountain Home, in Idaho. I due jet si sono scontrati mentre stavano eseguendo una dimostrazione acrobatica: quando si sono urtati i due velivoli sono precipitati a suolo incendiandosi. Le quattro persone a bordo sono invece riuscite a eiettarsi prima dell’impatto e risultano in condizioni stabili, mentre nessuna persona a terra è rimasta ferita. La Marina Usa ha aperto un’indagine per chiarire le cause della collisione.