Nel sottopasso di via Forlanini a Rovigo, a causa della fortissima ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nella giornata di ieri, martedì 25 giugno, uno scuolabus è rimasto bloccato. L’agente della Polizia locale Elia Merin, a 26 anni è diventato un eroe. Si è tuffato nell’acqua per mettere in salvo l’autista e ci è riuscito pienamente. Al Corriere della Sera ha raccontato: “Non potevo aspettare i Vigili del fuoco. Troppo alto il rischio che nel bus ci fossero dei bambini”. Merin racconta ancora di avere due lauree e di sentirsi però assolutamente portato a svolgere il lavoro di agente locale. E il suo gesto ha ampiamente dimostrato che è così.

Bomba d’acqua e una tromba d’aria su Rovigo

A causa del maltempo, il sottopasso della bretella su via Forlanini nella giornata di ieri è rimasto impraticabile, completamente allagato e chiuso la traffico. Le pompe del sottopasso non sono entrate in azione. Chiuso anche il sottopasso di ponte Marabin, tra il centro e San Pio X. E sulla città si è abbattuta anche una tromba d’aria che, sommata alla bomba d’acqua, ha messo a dura prova i Vigili del fuoco della città veneta.