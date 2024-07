Seggiolino allacciato male, bambino muore sbalzato fuori dall’auto in un incidente: genitori condannati

La sentenza del tribunale di Rimini rappresenta un caso complesso e doloroso in cui il sistema giudiziario ha dovuto affrontare la tragica morte di un bambino di soli due anni. I genitori del bambino sono stati condannati per omicidio colposo per non aver allacciato correttamente il seggiolino del figlio, il che ha portato a conseguenze fatali durante un incidente stradale.

L’incidente

L’incidente, avvenuto il 19 marzo 2019 in via Coriano, a Rimini, ha visto coinvolta anche una giovane automobilista riminese, che è stata condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. Tuttavia, sia per i genitori che per l’automobilista, la pena è stata sospesa.

La sentenza

Il giudice Raffaella Ceccarelli ha basato la sua decisione su precedenti sentenze della Cassazione, condannando i genitori a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Questo riflette un tentativo del sistema legale di affermare l’importanza delle norme di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini.

Dal punto di vista legale, la difesa dei genitori, rappresentata dagli avvocati Stefano Cecchetti e Maria Rivieccio, e quella dell’automobilista, rappresentata dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri, hanno dovuto affrontare le gravi accuse e le conseguenze del tragico evento. La sentenza solleva questioni importanti sull’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dai genitori e sul ruolo delle responsabilità individuali in situazioni di incidenti stradali.

Quello di ieri potrebbe essere solo il primo atto di una lunga battaglia giudiziaria dal momento che sia il legale difensore della 25enne alla guida della Punto che provocò lo schianto sia i legali dei genitori del piccolo hanno garantito che faranno appello alla sentenza di condanna nei confronti dei loro assistiti.