“Sono la badante della sua vicina di casa, sono rimasta fuori, mi può far entrare?”. E come si può rispondere di no. Peccato che a rimetterci sia stata un’anziana signora di Albano, vicino Roma. Una pensionata di 91 anni cui una donna e un complice sono entrati in casa per rubarle tutto quello che potevano.

La finta badante della vicina, il trucco per farsi aprire la porta

3 anelli, qualche collana e 450 euro in contanti, denaro necessario per comprare il regalo per la comunione della pronipote.

E’ la donna che con modi cortesi e subdoli che si è fatta aprire la porta. L’aspettava all’ingresso del palazzo, la signora Agnese arrivava con le buste della spesa. Mia madre non aveva mai visto prima quella donna – ha raccontato la figlia Anna Lia al Messaggero – che ha descritto a noi familiari come una persona educata e affabile.

Si è conquistata la sua fiducia, dicendo che lavorava presso la famiglia Dionisi, al piano di sopra. Poi per entrare in casa ha trovato un altro pretesto… Purtroppo nella zona sono state molte le vecchiette truffate, corre addirittura voce che una sia stata ipnotizzata”.

La finta badante – aggiunge Anna Lia – ha raccontato che aveva perso un orecchino sbattendo un tappeto dalla finestra e ha chiesto a mia madre se poteva entrare in casa per cercarlo sul balcone”.

Una volta distratto la padrona di casa ha lasciato entrare il complice.