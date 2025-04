Il nuovo crollo delle Borse – con l’indiscrezione poi smentita di una possibile sospensione dei dazi – è la notizia del giorno. Da spillare in prima pagina anche le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen “Abbiamo offerto agli Stati Uniti tariffe zero per zero per i beni industriali” e quelle del ministro degli Esteri Antonio Tajani (“Dal 15 aprile dazi su alcuni prodotti americani. Salvini al Viminale? Piantedosi sta lavorando benissimo”). Poi la cronaca: il 40enne che ha ucciso il nuovo compagno dell’ex moglie e poi si è tolto la vita a Marano, l’arbitro inseguito e preso a calci durante una partita giovanile e il nuovo sciopero dei treni in arrivo. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha mangiato la tintura dei capelli della moglie pensando fosse maionese.

Ecco le notizie principali di oggi:

Le notizie del giorno, ancora giù le borse. Tonfo di Milano: -5,18%. La Casa Bianca smentisce la possibile sospensione temporanea dei dazi. E Trump minaccia la Cina: 50% in più se mantiene le sue misure ritorsive

Tajani: “Dal 15 aprile dazi su alcuni prodotti americani. Salvini al Viminale? Piantedosi sta lavorando benissimo”

Uccide a colpi di pistola il rivale in amore davanti a una scuola, poi si toglie la vita

Rissa tra pazienti al pronto soccorso, volano sedie e stampelle. Per fermarla intervengono infermieri e medici

Il video dell’arbitro inseguito e preso a calci e pugni durante un match Under 17

Sciopero treni e aerei tra il 9 e il 12 aprile, disagi per milioni di viaggiatori

Strage di giovani sulla provinciale 110 a Taranto. Giovanni, Paolo, Giorgia e Anita morti in un incidente stradale

Il ministro Ciriani: “La risposta sui dazi arriverà dall’Unione Europea ma Meloni può mediare”

Il genio del giorno, l’uomo che mangia la tintura dei capelli della moglie pensando fosse maionese e rischia di morire