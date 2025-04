Eleonora Incardona incanta i fan con le ultime immagini proveniente dal suo profilo Instagram: la reazione dei fan è inaspettata

Una dea scesa al Maradona. Eleonora Incardona incanta i fan con gli scatti provenienti dallo stadio di Napoli. Lì dove lei, con Dazn, era presente per la sfida tra gli azzurri e il Milan, partita che lo scorso fine settimana ha confermato le ambizioni scudetto della squadra di Conte, capace di imporsi con il punteggio di 2-1.

Il campo e il calcio passano però in secondo piano davanti agli scatti della Incardona: la bella siciliana, da molti definita la nuova Diletta Leotta, ha scelto di far girare la testa ai suoi fan con delle immagini dall’alta carica sensuale e i follower hanno dimostrato di gradire particolarmente. Eccola allora con una scollatura da capogiro, un décolleté che ha attirato l’occhio indiscreto dei fan e ha catalizzato l’attenzione dei commenti.

Una pioggia di cuoricini per la bellezza della Incardona che lo scorso weekend si è lasciata travolgere dall’effetto dei napoletani, ma anche dalla cucina di Napoli. Immancabile pizza, ovviamente fotografata, ma più che le prelibatezze culinarie, a far venire l’acquolina in bocca è stata la visione delle curve della presentatrice.

Incardona infiamma i social e… il mercato

Impossibile resistere al fascino della Incardona che tra gli scatti pubblicati su Instagram della sua trasferta napoletana, mostra anche un bigliettino con dedica: “Quanto sei bella, Napoli è casa tua“.

Ma tra i commenti alle sue immagini, non ci sono soltanto complimenti. Tra le frasi scritte, infatti, si scorce anche una trattativa di… mercato. È evidentemente un tifoso del Napoli quello che chiede ad Eleonora di intercedere con Samuele Ricci per farlo trasferire in azzurro alla corte di Conte. Il centrocampista e la conduttrice fanno coppia ormai da un anno, anche se la loro relazione è lontana dai riflettori ed è vissuta in maniera molto discreta.

I tifosi del Napoli però ne hanno approfittato per provare a far breccia nel cuore del calciatore, utilizzando la compagna come ‘arma di seduzione’. Chissà quanto sarà riuscita la missione, con Ricci che è uno degli italiani più corteggiati dalle big di Serie A. Di certo, ovunque andrà, gli occhi dei tifosi non saranno soltanto per lui. Eleonora Incardona non è una donna che passa inosservata e la valanga di mi piace arrivati per le sue ultime gallery stanno lì a dimostrarlo.