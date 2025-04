Sul suo profilo X, Elon Musk ha condiviso un vecchio video in cui l’economista e premio Nobel Milton Friedman utilizzando l’esempio di una semplice matita spiegava come per realizzarla siano necessarie diverse fasi produttive sparse in tutto il mondo. “Migliaia di persone hanno collaborato per creare questa matita”, affermava Friedman nel video, parlando della “magia del sistema dei prezzi” e sottolineando quanto sia fondamentale il corretto funzionamento del libero mercato: “È per questo che il libero mercato è così essenziale”, aggiungeva. Un messaggio per Trump?