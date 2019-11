Siena, estremisti di destra progettarono di far saltare moschea di Colle Val d’Elsa: 12 indagati

ROMA – Dodici estremisti di destra sono indagati con l’accusa di aver progettato di far esplodere la moschea di Colle Val d’Elsa, nel Senese. Avrebbero, però, desistito temendo di esser scoperti dalla polizia. “Aveva già portato le mappe, gli si voleva far saltare il coso col gas così saltava tutto”, si sente dire in un’intercettazione disposta dalla Dda di Firenze. Poi il progetto sarebbe stato abbandonato.

L’intercettazione “Fermi ragazzi fermi, fermi tutti, come ci si muove siamo guardati a vista”, avrebbero detto in un’altra intercettazione in cui il gruppo di estremisti di destra decide di interrompere il progetto di far esplodere la moschea, forse perché temevano di essere scoperti.

Gli uomini delle Digos, coordinati dalla Polizia di prevenzione, stanno eseguendo numerose perquisizioni a abitazioni e uffici in provincia di Siena.

Gli indagati sono incensurati I destinatari del decreto di perquisizione nell’inchiesta della Dda di Firenze su un gruppo di estrema destra operante nel Senese sono tutti incensurati.

In passato, ancora secondo le indagini della dda di Firenze, uno degli indagati avrebbe acquistato un tornio per realizzare silenziatori per pistole “per mezza Siena”. In un’altra conversazione, un indagato afferma che i suoi nipoti dovranno “combattere con le armi il pericolo dell’Islam”.

