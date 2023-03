La sorella di Matteo Messina Denaro: “Ma ce l’avete sempre con noi?”

“Ma ancora continuate a prendervela con noi? Non vi basta quello che ci avete fatto?”, ha detto la sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, ai carabinieri del Ros al momento dell’arresto. Rosalia, insomma, ora si lamenta. D’altronde non è la prima volta.

La sorella di Matteo Messina Denaro e quelle frasi dopo il servizio di Rainews24

Il 3 agosto 2015, ad esempio, come racconta il Corriere, Rosalia scrisse una lettera al fratello per commentare un servizio appena trasmesso in tv, su Rainews 24. Si parlava di un’operazione antimafia della polizia che aveva portato in carcere 11 presunti fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Terminata la visione, Rosalia scrisse a Matteo inveendo contro inquirenti e investigatori: “Fanno schifo… Ti insultano, dopo avere arrestato persone a te care, lo fanno apposta”.

Per i pubblici ministeri di Palermo che ora accusano la sorella del boss di associazione mafiosa, quelle parole sono il sintomo di un “evidente contributo della donna finalizzato a rafforzare la determinazione del Messina Denaro nel continuare a essere a capo di una organizzazione così feroce e violenta, di cui ella stessa sentiva di far parte, ignorando e tacciando di persecuzione le iniziative giudiziarie per disarticolarla”.