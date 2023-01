Spinto contro il treno in arrivo per una felpa, 15enne ferito a Seregno

Un ragazzino di 15 anni è ricoverato in ospedale, dopo essere stato spinto contro un treno in movimento. Il giovane, vittima di una tentata rapina da parte di un gruppo di coetanei, è caduto nello spazio tra il binario e le ruote del locomotore. Il tutto è accaduto all’interno della Stazione di Seregno, in provincia di Monza.

Seregno, spinto contro il treno per una felpa

Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne stava aspettando il treno quando è stato aggredito da un gruppo di coetanei i quali volevano sottrargli la felpa. Dopo essere stato spinto violentemente e volontariamente, come emerso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di Seregno, il 15enne ha urtato con lo zainetto contro il treno in movimento, per poi esser trascinato dal convoglio e risucchiato dal vortice di aria. Miracolosamente non è finito sotto il treno. Il giovane ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. Carabinieri e Polfer sono a caccia dei responsabili. L’aggressore rischia un’accusa per tentato omicidio.

