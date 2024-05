Una tranquilla passeggiata con il proprio cagnolino si è trasformata in un incubo per una donna di Mestre, che è finita in ospedale con gravi ferite al braccio causate dai morsi di un pitbull. L’incidente è avvenuto mentre la donna portava a spasso il suo cane, come raccontato al Gazzettino. La signora ha spiegato che era al telefono e non si è accorta immediatamente dell’avvicinarsi dell’animale del vicino. Solo quando ha sentito il grido del padrone del cane, ha realizzato la situazione. Il pitbull si era liberato dal guinzaglio, un semplice collarino, e si era diretto verso di loro. Nel tentativo di proteggere il suo cane, la donna lo ha sollevato, ma il cane l’ha azzannata al braccio sinistro, trascinandola in un fossato. L’orribile scena ha visto la donna dover lasciare il guinzaglio del suo canementre veniva morsa, con il pitbull che si è poi avventato sul suo cane. Questo traumatico evento ha lasciato la donna con gravi lesioni: il braccio lacerato è stato ricucito con decine di punti di sutura e richiederà un altro intervento chirurgico. I medici le hanno dato una prognosi di 40 giorni, durante i quali il braccio sarà immobilizzato con chiodi.