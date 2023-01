Stop alla vendita di monopattini troppo veloci (sopra i 20 km orari): la proposta del Governo

Matteo Salvini vuole limitare la velocità dei monopattini a 20 km/h. “Stiamo lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini – ha scritto su Facebook il ministro dei Trasporti – che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati”.

Il ministro ha spiegato le modifiche possibili al nuovo codice della strada: “Il limite di 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare. Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani”.

Il Codacons: “Serve un giro di vite per i minorenni”

Bene il giro di vite in materia di monopattini e sicurezza stradale, ma senza un incremento dei controlli lungo le strade qualsiasi misura rischia di essere inefficace. Lo afferma il Codacons commentando le misure annunciate dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Da anni chiediamo di adottare misure per incrementare la sicurezza stradale e tutelare l’incolumità di chi usa i monopattini – afferma il Codacons – Nel settore regna infatti il far west anche a causa della carenza di norme nazionali efficaci che regolamentano l’utilizzo di tale mezzo di locomozione sempre più frequente sulle nostre strade. Solo tra il 2021 e il 2022 in Italia si sono registrati in totale 24 morti alla guida di monopattini, e il numero di incidenti gravi è in forte ascesa”

. In particolare il Codacons chiede al Governo di “disporre il divieto d utilizzo dei monopattini per i minori, rendere il casco obbligatorio per tutti gli utenti che guidano tale mezzo di locomozione indipendentemente dall’età, introdurre l’obbligo di targa e copertura assicurativa al pari di ciclomotori e automobili e l’installazione di limitatori di velocità e strumenti in grado di bloccare automaticamente il mezzo quando vi si sale in due persone. Ma, soprattutto, serve incrementare i controlli delle forze dell’ordine lungo le strade, perché altrimenti qualsiasi misura e qualsiasi inasprimento delle sanzioni sarà inutile ed inefficace, conclude il Codacons.