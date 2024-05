Un tragico episodio è avvenuto lo scorso lunedì su un autobus della linea 247 Imola-Alberino, vicino a Bologna, quando uno studente di 17 anni è stato accoltellato da un coetaneo di 18 anni. I carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme hanno denunciato l’aggressore, il quale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe reagito violentemente a un semplice rimprovero del giovane studente. Il 17enne avrebbe chiesto all’aggressore di non allungare le gambe sui sedili dell’autobus, ma la richiesta ha scatenato una reazione sproporzionata. L’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito il giovane studente al volto, ferendolo gravemente e mettendo a rischio anche il suo occhio. Nonostante il viso coperto di sangue, il ragazzo è riuscito a raggiungere la scuola, dove il dirigente scolastico ha contattato immediatamente i genitori. Lo studente è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato e gli è stata assegnata una prognosi di 10 giorni. Nel frattempo, il 18enne aggressore, il quale ha precedenti per reati violenti come rapina aggravata e lesioni personali in concorso, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi.