La ricchezza globale dei grandi patrimoni continua a crescere a ritmi sostenuti, anche in un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, conflitti e tensioni economiche. È quanto emerge dal “Wealth Report” di Knight Frank, che nella sua ventesima edizione fotografa un’accelerazione significativa nella creazione di grandi fortune a livello mondiale.
“Il modello – si legge – evidenzia lo straordinario ritmo di creazione di ricchezza globale negli ultimi cinque anni, guidato in modo decisivo dagli Stati Uniti, con Cina e India come motori chiave della crescita”.
Secondo le elaborazioni, “tra il 2021 e il 2026, la popolazione globale di individui con un patrimonio netto superiore a 30 milioni di dollari è aumentata da 551.435 a 713.626”. In termini assoluti si tratta di 162.191 nuovi super ricchi in soli cinque anni, una crescita che corrisponde a “89 persone, in qualche parte del mondo, che ogni giorno superano la soglia dei 30 milioni di dollari”.
Il fenomeno è trainato soprattutto dagli Stati Uniti, che mantengono una posizione dominante nella creazione di grandi patrimoni, seguiti da Cina e India, mentre nuove aree emergenti iniziano a ritagliarsi uno spazio crescente nello scenario globale. Il Nord America resta la regione con la quota più elevata di ultra-ricchi, ma Asia-Pacifico ed Europa mostrano dinamiche in evoluzione.
Il report evidenzia inoltre come la crescita della ricchezza privata stia alimentando settori ad alta redditività, in particolare il mercato immobiliare di lusso, che continua a espandersi più rapidamente rispetto all’economia globale nel suo complesso