I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco uscita la miniserie britannica Unchosen, thriller psicologico in sei episodi ambientato nella campagna inglese. Sulla piattaforma, prosegue il successo della serie tv La legge di Lidia Poët, con protagonista Matilda De Angelis, e quello di Stranger Things – Storie dal 1985, spin-off animato della celebre serie tv di Netflix. Tra i film, invece, segnaliamo l’uscita del thriller 180, e anche quella della commedia Roommates. Su Prime Video, invece, prosegue il successo della quinta stagione di The Boys, la celebre serie tv ideata da Eric Kripke, basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche Crime 101, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, e Scarpetta, la serie tv con Nicole Kidman tratta dalla serie di romanzi di Patricia Cornwell.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Unchosen (Serie tv 2026, Thriller).

(Serie tv 2026, Thriller). La legge di Lidia Poët (Terza stagione, Drammatico) con Matilda De Angelis.

(Terza stagione, Drammatico) con Matilda De Angelis. Running Point (Seconda stagione, Commedia) con Kate Hudson.

(Seconda stagione, Commedia) con Kate Hudson. Ronaldinho: l’inimitabile (Serie tv 2026, Documentario).

(Serie tv 2026, Documentario). Stranger Things – Storie dal 1985 (Serie tv 2026, Animazione).

(Serie tv 2026, Animazione). Thrash – Furia dall’Oceano (Film 2026, Thriller) di Tommy Wirkola.

(Film 2026, Thriller) di Tommy Wirkola. Non abbiam bisogno di parole (Film 2026, Drammatico/Musicale) di Luca Ribuoli.

(Film 2026, Drammatico/Musicale) di Luca Ribuoli. 180 (Film 2026, Thriller).

(Film 2026, Thriller). Roommates (Film 2026, Commedia) con Chloe East e Adam Sandler.

Prime Video, film e serie tv del momento