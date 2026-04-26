Sono state ben 845.516 le persone con problemi di salute mentale assistite nel 2024 dai servizi specialistici. Nella maggior parte dei casi si tratta di donne, che rappresentano il 55,9%. Per la depressione, il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto agli uomini, con 27 casi ogni 10.000 abitanti nei maschi e 46,5 per 10.000 abitanti nelle femmine. Questo è quello che emerge dal Rapporto sulla salute mentale relativo all’anno 2024, pubblicato dal Ministero della Salute.

Il Rapporto costituisce la più ricca fonte di informazioni sul tema e offre una panoramica dettagliata sui servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale. Nel 2024, i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante l’anno con i Dipartimenti di Salute Mentale sono stati 272.497. Le prestazioni erogate nel 2024 dai servizi territoriali ammontano a 10.061.000, con una media di 13,6 per utente. La composizione degli assistiti riflette l’invecchiamento della popolazione generale: il 66,3% ha più di 45 anni.

In entrambi i sessi risultano meno numerosi i pazienti sotto i 25 anni e sopra i 75. La concentrazione più alta si registra nelle classi di età 45-54 e 55-64 anni (circa il 45% in entrambi i sessi). Le donne presentano una percentuale più elevata nella classe over 75 (10% contro il 6,4%). Quanto alle tipologie di disturbi, quelli di tipo schizofrenico, quelli legati all’abuso di sostanze e il ritardo mentale risultano più frequenti tra gli uomini, mentre l’opposto avviene per i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi.