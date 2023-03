Super Bonus 110% effetto collaterale: bonus impalcature per i ladri

La correlazione statistica (chiamiamola così per stare sull’elegante) l’ha rilevata il quotidiano La Repubblica: nei quartieri della capitale dove più frequenti sono gli interventi di ristrutturazioni edilizie maggiori sono le rapine in casa. In casa, nelle case. Perché nelle case, proprio dentro, ladri organizzati in piccole ma efficienti bande arrivano con arrampicate di fatto abbastanza agevoli, se non proprio facili. Li si continua a fregiare della dizione di “ladri acrobati” ma, grazie al bonus impalcature, do acrobazie ne devono fare ben poche per mettere piede nelle case da saccheggiare.

Bonus impalcature

Ovviamente è un effetto collaterale quel che qui abbiamo battezzato bonus impalcature. I ladri si arrampicavano per balconi, finestre, grate, cancellate anche prima, prima dei giorni dei bonus. Si arrampicavano ed entravano in casa, nelle case, anche prima. Non è una delinquenza nuova né un modo di rubare inventato di fresco quello dell’arrampicarsi ed entrare dal balcone o dalla finestra. Solo che la rada foresta eppur foresta di impalcature per i lavori edilizi, impalcature esterne ed addossate agli edifici, ha reso molto meno difficile il…lavoro di liana in liana. Non c’è bisogno di essere Tarzan per arrampicarsi e infilarsi in casa altrui.

Aggiungere un pizzico di psicosi

Fantomatiche bande di ladri (andavano alla grande nei racconti i “bulgari”) infarcivano i racconti sulle invasioni e devastazioni effettivamente subiti. Succedeva, ora succede più frequentemente. Ovvio il titolo di giornale: “Boom di furti”. Boom nel raccontarselo di sicuro, boom nel temerlo di sicuro. La novità, pessima, è l’aumentare, incontestabile, dei casi in cui i ladri entrano in casa mentre qualcuno della famiglia è dentro casa. L’incontro ravvicinato tra ladro e abitante della casa è assai pericoloso e obiettivamente favorito dalla facilità di arrampicarsi per via di impalcature. I più maligni tra quelli che hanno studiato e che casa non se la sono rifatta o non se la stanno rifacendo con i soldi dello Stato suggeriscono di nemesi e contrappasso. Cioè? Nei quartieri di Roma a reddito medio-alto e medio-alto valore immobiliare chi si è rifatto casa gratis…