Scontro tra auto mortale sulla strada che conduce al Terminillo, non lontano da Rieti. Una ragazza di 17 anni è deceduta, altre cinque persone sono rimaste ferite.

Tamponamento vicino Rieti, muore ragazza di 17 anni

La ex strada statale cosiddetta Terminillese è stata chiusa nel poimeriggio di ieri. La dinamica dell’incidente presenta ancora qualche zona d’ombra. Non si tratta infatti di uno scontro frontale, piuttosto di un violento tamponamento visto che le due auto viaggiavano sulla stessa carreggiata.

Tutti i feriti, i quattro del veicolo che seguiva e il conducente dell’auto davanti, sono stati soccorsi sul posto dal personale medico del 118 e trasferiti d’urgenza al vicino ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.

Per la diciasettenne è parso purtroppo subito chiaro che non c’era più niente da fare. La prima auto è finita in un fosso, la seconda, dopo lo speronamento, si è schiantata contro un albero.