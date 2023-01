Tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra: i passanti la vedono e la prendono al volo

Si alza in piedi sul davanzale della finestra, urla e minaccia di buttarsi finché non si lancia davvero. Una ragazza, trent’anni circa, a Cassino si è lanciata nel vuoto ma è stata salvata grazie all’intervento di alcune persone che, dopo averla sentita urlare, si sono posizionati sotto la sua finestra e sono poi riusciti a prenderla al volo.

Le prime notizie

La storia è raccontata dal Messaggero. Tutto è avvenuto nella mattinata di mercoledì, 25 gennaio.

La donna ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita in ospedale. In stato di choc, non è riuscita a spiegare cosa l’abbia spinta a lanciarsi dalla finestra dell’appartamento in cui si trovava con un 55enne.