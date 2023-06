Sono caduti alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi. Gli accertamenti per stabilire eventuali danni anche all’interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato, cominceranno a breve. In via precauzionale sono state chiuse alle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico.

Terremoto Siena, evacuati e chiusi i musei e l’università

In seguito alla scossa, il Comune di Siena ha deciso di far evacuare, “per precauzione e per evitare qualsiasi criticità”, la Torre del Mangia che si affaccia su piazza del Campo, il Museo civico e quello dell’Acqua. E’ stato anche deciso che tutti i musei comunali rimarranno chiusi oggi e domani.

Anche il complesso museale Santa Maria della Scala è stato evacuato, in via precauzionale. Erano circa 30 i visitatori all’interno dell’antico spedale al momento dello sgombero.

Su indicazione del prefetto di Siena e al fine di garantire la sicurezza di tutte e tutti è stata inoltre l’immediata chiusura degli edifici universitari a Siena con sospensione delle attività.

Al momento non si segnalano altri danni né feriti. Nel febbraio scorso la città di Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni.

