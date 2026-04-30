L’ultimo sondaggio Emg mostra un leggero vantaggio del campo largo sul centrodestra, in un quadro comunque molto competitivo. Se si votasse oggi, il centrosinistra con Italia Viva e +Europa arriverebbe al 45,3% contro il 44,7% della maggioranza. Il distacco è minimo. Cala anche la fiducia nel governo Meloni.

Nel dettaglio. Il centrosinistra cresce dello 0,6%. Il Partito Democratico è primo con il 21,7%. Il Movimento 5 Stelle segue al 12,9%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,2%. Le forze centriste: Italia Viva 2,7% e +Europa 1,8%.

Resta aperta la leadership, con ipotesi di un federatore esterno evocata da Giuseppe Conte. Tra i nomi anche Silvia Salis, che però resta concentrata sulla sindaca di Genova.

Nel centrodestra lieve calo dello 0,3% al 44,7%. Fratelli d’Italia guida con il 27,1%. Forza Italia e Lega entrambe all’8%, Noi Moderati all’1,6%.

Fuori dai poli Azione 2,5%, Liberal Democratici 1,4%, Democrazia Sovrana e Popolare 1,3%. Futuro Nazionale di Vannacci 3,6%, che potrebbe portare il centrodestra oltre il 48%.

Fiducia nel governo in calo: 37% molta o abbastanza (-1%), 22% poca e 41% nessuna.