Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici, campo largo avanti di misura sul centrodestra
L’ultimo sondaggio Emg mostra un leggero vantaggio del campo largo sul centrodestra, in un quadro comunque molto competitivo. Se si votasse oggi, il centrosinistra con Italia Viva e +Europa arriverebbe al 45,3% contro il 44,7% della maggioranza. Il distacco è minimo. Cala anche la fiducia nel governo Meloni.
Nel dettaglio. Il centrosinistra cresce dello 0,6%. Il Partito Democratico è primo con il 21,7%. Il Movimento 5 Stelle segue al 12,9%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,2%. Le forze centriste: Italia Viva 2,7% e +Europa 1,8%.
Resta aperta la leadership, con ipotesi di un federatore esterno evocata da Giuseppe Conte. Tra i nomi anche Silvia Salis, che però resta concentrata sulla sindaca di Genova.
Nel centrodestra lieve calo dello 0,3% al 44,7%. Fratelli d’Italia guida con il 27,1%. Forza Italia e Lega entrambe all’8%, Noi Moderati all’1,6%.
Fuori dai poli Azione 2,5%, Liberal Democratici 1,4%, Democrazia Sovrana e Popolare 1,3%. Futuro Nazionale di Vannacci 3,6%, che potrebbe portare il centrodestra oltre il 48%.
Fiducia nel governo in calo: 37% molta o abbastanza (-1%), 22% poca e 41% nessuna.