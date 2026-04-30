Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Lo si apprende da fonti del team legale. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate.

Complessivamente 57 gli attivisti italiani in missione

Complessivamente sono 57 gli italiani che stanno partecipando alla missione. ”E’ estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza vengano portati in Israele” sottolineano dal team legale italiani.

Israele ha ridotto a 24 ore il periodo necessario per avviare l’espulsione degli attivisti stranieri che arrivano a bordo di flottiglie.

La legge israeliana che disciplina le espulsioni

L’emendamento alla legge esistente che regola l’ingresso in Israele è stato proposto dal governo e approvato dal parlamento a fine marzo, riducendo da tre giorni a 24 ore il tempo con cui è possibile per le autorità israeliane procedere con la pratica di espulsione per ”chi sia entrato illegamente avendo partecipato a una flottiglia con l’intento di violare il blocco marittimo legale imposto dallo Stato di Israele alla Striscia di Gaza, e contro cui sia stato emesso un ordine di espulsione”.

L’emendamento riguarda espressamente gli attivisti delle flottiglie, che, nella spiegazione che accompagna il testo, sono descritte come ”un fenomeno che pone una sfida continua per Israele dal 2009, anno in cui è stato imposto il blocco navale alla Striscia di Gaza”.