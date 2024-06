Terremoto ai Campi Flegrei, cinque scosse nella notte: le più forti avvertite a Napoli

Nuove scosse sismiche sono state registrate nella notte ai Campi Flegrei (Napoli). Secondo il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse sono state cinque e sono avvenute tra le 3.52 e le 4.17. La magnitudo è stata tra 2.3 e 3.7 con epicentro nella zona della Solfatara.

I due terremoti più forti sono stati registrati dall’Ingv con magnitudo 3.5 alle 3,52, e ad una profondità di 2,2 chilometri, seguito da uno nella stessa ora di magnitudo 3. Il secondo più forte è avvenuto alle ore 4,09 con magnitudo 3.7 ad una profondità di 2,6 chilometri. Sono seguiti altri due eventi alle ore 4,10 di magnitudo 2.4 e alle ore 4,17 di magnitudo 2.3.

Il terremoto avvertito a Napoli: non risultano danni

Le scosse più forti sono state avvertiteanche in alcuni quartieri di Napoli con Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Pianura, Posillipo e nella zona collinare del Vomero. Il comune di Napoli fa sapere che “da stamattina Protezione civile, polizia municipale e componenti degli uffici tecnici del comune sono in strada, risultano al momento solo telefonate dei cittadini per sapere cosa stia accadendo, c’è preoccupazione ma non risulta nessuna richiesta di intervento in abitazioni private o fabbricati pubblici”.