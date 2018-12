CATANIA – Sciame sismico sull’Etna, oltre 130 scosse registrate dall’Ingv. La scossa più violenta, di magnitudo 3.9, è stata registrata a mezzogiorno di oggi, 24 dicembre, con epicentro a Ragalna. Mezz’ora prima, alle 11.27, un’altra scossa con magnitudo 3.5 è stata registrata a 5 km da Linguaglossa. Qualche minuto prima, alle 11.08, una scossa di minore intensità (3.8 di magnitudo) è stata registrata anche a 11 km da Milo.

Il motivo dello sciame sismico è collegato all’eruzione dell’Etna. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull’ Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere.

L’aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riunione dell’unità di crisi dello scalo aereo.

From #sicily a massive #eruption of Mount #etna with several #earthquake. #24december https://t.co/M1pqN2VJKu

