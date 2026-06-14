Per gli studenti italiani, l’estate è già iniziata o sta per iniziare e durerà tra le 12 e le 13 settimane, una pausa più lunga rispetto ad altri Paesi europei come Spagna, Francia e Germania. Un periodo esteso di stop che, per chi non deve affrontare esami, significa tre mesi pieni lontano dai banchi.

Il rientro in classe per l’anno scolastico 2026/2027 non avverrà in modo uniforme, ma sarà distribuito su tutto il mese di settembre. Le prime regioni a tornare in aula saranno quelle del Nord, mentre le ultime saranno del Sud Italia. Il calendario riflette le decisioni regionali e conferma la tradizionale autonomia nella gestione delle date scolastiche.

Le prime campanelle: il calendario regione per regione

Ad aprire ufficialmente l’anno scolastico saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, il 7 settembre 2026. A seguire, il 10 settembre, toccherà a Trentino, Valle d’Aosta e Veneto.

Il 14 settembre sarà il turno di regioni come Lombardia, Piemonte, Liguria, Marche, Umbria, Molise e Friuli Venezia Giulia. Il giorno successivo, 15 settembre, rientreranno Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 settembre toccherà ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna, mentre la Puglia chiuderà la fase dei rientri il 17 settembre.

Un anno senza ponti: poche pause tra autunno e primavera

Il calendario 2026/2027 si presenta particolarmente povero di ponti. Le festività autunnali non offrono grandi opportunità di pausa: sia il 4 ottobre (San Francesco) sia il 1 novembre cadono nel weekend, eliminando giorni extra di riposo.

La prima vera pausa arriverà a dicembre, con l’Immacolata (8 dicembre) che permetterà in molte scuole un ponte il 7 dicembre. A seguire, le vacanze di Natale andranno da fine dicembre fino al 7 gennaio 2027, garantendo la consueta interruzione invernale.

Anche la Pasqua, fissata il 28 marzo 2027, porterà una breve pausa tra fine marzo. Tuttavia, la primavera sarà povera di interruzioni: il 25 aprile cadrà di domenica e il 1° maggio di sabato, riducendo ulteriormente i giorni festivi utili.

Fine dell’anno scolastico e ultimo sprint estivo

L’anno scolastico terminerà tra il 5 e il 10 giugno 2027 nella maggior parte delle regioni italiane, con alcune eccezioni che prolungheranno leggermente le lezioni. In Veneto la chiusura sarà il 12 giugno, mentre a Bolzano si arriverà fino al 16 giugno.

Per la scuola dell’infanzia, invece, le attività continueranno fino al 30 giugno 2027. Un calendario complessivamente lungo, caratterizzato da poche interruzioni e da un ritmo scolastico continuo, che renderà l’anno particolarmente impegnativo per studenti e docenti.