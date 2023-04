Scossa di terremoto a Catania alle 14.06 di oggi, venerdì 21 aprile, con epicentro a 6 km da Aci Castello. L’evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Secondo l’Ingv, il sisma ha avuto magnitudo 4.4. Non si segnalano danni ma ci sono state dei luoghi (scuole, siti industriali e centri commerciali) che sono stati fatti sgomberare in via cautelativa.

Forte scossa di terremoto a Catania: magnitudo 4.4

L’evento è stato avvertito dalla popolazione a Catania e provincia, ma anche nella vicina provincia di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina. Persone si sono riversate in strada. La scussa è stata registrata in mare alle 14.06 a 6 km dalla costa di Aci Castello e ad una profondità di circa 20 km. Raffaele Azzaro, sismologo dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), all’Ansa spiega: “Si tratta di una magnitudo contenuta per un sisma di natura tettonica. La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e nelle zone interne fino a Caltagirone per la profondità e vicinanza alla costa dell’epicentro”. Azzarro aggiunge: “Si tratta di un evento di natura tettonica legato molto probabilmente al lungo sistema di faglie che dal centro del mar Ionio si estende verso la Sicilia nella zona dell’Etna e di Aci Castello”.

Protezione Civile: “Non ci sono danni”

Anche il Dipartimento di Protezione Civile non registra danni. “Dalle prime verifiche effettuate – si legge in una nota – l’evento risulta avvertito dalla popolazione ma non sono al momento segnalati danni a persone o cose”. Nessuna segnalazione di danni, inoltre, è al momento arrivata alla sala operativa della Protezione civile della Regione Siciliana. La sala operativa ha “contattato i sindaci dei comuni di Aci Castello, Valverde, San Gregorio di Catania e Acireale” e “tutti riferiscono che non ci sono segnalazioni di danni”. Nessun crollo anche all’interno degli ospedali. Anche i vigili del fuoco di Catania, si sottolinea dalla Protezione civile regionale, “riferiscono che non sono pervenute segnalazioni di danni”. Sulla linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa, in via precauzionale è stata sospesa la circolazione tra Giarre, Riposto e Bicocca.

Per i cittadini è stata “una botta fortissima”

Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione. “Botta fortissima, si è sentita bene”, ha scritto sui social un utente. Molte scuole sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza. Stessa cosa per diversi siti della zona industriale di Catania. Quasi tutti hanno poi ripreso nuovamente l’attività. Paura anche tra i clienti di centri commerciali, che sono usciti dalle strutture.