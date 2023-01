Una scossa di terremoto di magnitudo 4,1 è stata registrata oggi, giovedì 26 gennaio, a Cesenatico. La scossa è avvenuta intorno alle 11,45. Il terremoto è stato molto forte ed è stato avvertito dalla popolazione tanto che gli studenti sono stati fatti uscire prima dalle scuole. Dalle prime verifiche comunque non sono stati segnalati danni.

La serie

Non si tratta della prima scossa nella zona nelle ultime ore. Quattro scosse di terremoto erano state registrate in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44, poi nella zona di Gambettola alle 6.22 e alle 7 (magnitudo 2.1 e 3.5) e ancora Cesenatico alle 7.08 (magnitudo 2.1).

Le parole del sindaco di Cesenatico

“Dalla primissima mattinata di oggi – dice il primo cittadino Gozzooli – Cesenatico e gran parte della Romagna – si é svegliata con diverse scosse di terremoto di Magnitudo ML superiore a 3 con una profondità intorno ai 20 chilometri. Siamo in contatto con la Protezione Civile Regionale e non risultano danni ad edifici pubblici e privati. I tecnici comunali, insieme a Cesenatico Servizi, stanno verificando tutti gli edifici scolastici da cui non sono emerse criticità”.