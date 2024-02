Terremoto, dopo l’Emilia tocca a Spoleto: 2 scosse e scuole chiuse per 2 giorni

Dopo quelle in Emilia ecco altre due scosse di terremoto di magnitudo di poco superiore a 3 si sono verificate a Spoleto intorno a mezzogiorno. La prima, con magnitudo 3.5, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 11.55 ed ha avuto una profondità di otto chilometri. La seconda si è verificata , alle 11.57, con magnitudo 3.1 e stessa profondità. Una terza scossa, più lieve, è stata registrata alle 12.08, con magnitudo 2.3. Scosse di terremoto che sono state chiaramente avvertite dalla popolazione e così il Comune ha deciso di chiudere le scuole per due giorni. In una ordinanza – secondo quanto si è appreso dall’ente – il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani delle scuole, di tutti gli edifici pubblici e anche dei centri diurni socio-riabilitativi. Al momento non si hanno segnalazioni di danni.