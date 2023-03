Terremoto, due scosse ravvicinate ai Campi Flegrei: avvertiti da Pozzuoli a Napoli

Una scossa di terremoto di magnitudo di 2,6 è stata avvertita alle 14,15 di oggi, 4 marzo, nella zona dei Campi Flegrei (Napoli). La scossa è stata avvertita soprattutto nei piani alti delle abitazioni nel territorio attorno a Pozzuoli e ad altri centri della provincia di Napoli. Successivamente, come riporta il sito di Ingv, c’è stata un’altra scossa ma più lieve. Le scosse rientrano nel bradisismo, il fenomeno di movimento della crosta terrestre che caratterizza da anni l’area. Il sisma è stato avvertito perchè verificatosi a livello superficiale.

Scosse terremoto Campi Flegrei, c’è chi è sceso in strada

Le scosse di terremoto avvertite nei Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli, sono state registrate sul sito dell’Ingv a tre chilometri di profondità e quindi avvertite dalla popolazione, nonostante la magnitudo non sia particolarmente elevata. Alcuni residenti, spaventati ed in attesa di conoscere quanto successo, sono anche scesi in strada.

