Terremoto, continua lo sciame sismico tra Marradi (Firenze) e Tredozio (Forlì-Cesena)

Continua lo sciame sismico tra Marradi, in provincia di Firenze e Tredozio, Forlì-Cesena. In tutto sono 92 le scosse di terremoto, la maggior parte sotto magnitudo 2, registrate, oggi, nella zona: è quanto registra, sul suo sito, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa più forte resta quella delle 5.10, localizzata a 3 km a sud-ovest di Marradi e con magnitudo 4.9 (dopo l’ultimo aggiornamento di Ingv). Poco prima, alle 4.38, era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.4. Lo sciame sismico si concentra tra Marradi e Tredozio, anche se in mattinata (11.16, 11.17 e 12.57) si sono registrate scosse anche nel comune di Palazzuolo sul Senio, che dista 12 chilometri da Marradi.