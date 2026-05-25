A Lentini, in provincia di Siracusa, l’area esterna dell’istituto alberghiero “Moncada” è stata presa d’assalto da un branco di cani randagi di grandi dimensioni. Il branco, che stazione nel terreno attorno alla scuola, sarebbe composto da circa 48 cani, un ventina di piccola e media taglia e almeno altrettanti cuccioli. Nei giorni scorsi si sono registrate due aggressioni da parte del branco. Una collaboratrice scolastica è stata circondata dai cani e si è salvata rifugiandosi all’interno della scuola, mentre due giorni fa una studentessa della scuola serale è stata attaccata ma è riuscita a scappare.

“Una situazione di pericolo”

Le due aggressioni sono state segnalate dal dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo, che ha scritto al commissario straordinario del comune di Lentini, Salvatore Marco Puglisi, al dirigente del servizio veterinario dell’Asp di Siracusa, al Libero consorzio di Siracusa e alla prefettura chiedendo un intervento immediato per allontanare i cani randagi. “Le istituzioni non hanno attenzionato questo pericolo. Le aggressioni si susseguono e fino adesso nessuno fortunatamente ha fatto riscorso alle cure mediche. Si sta determinando una situazione di pericolo. Stiamo rischiando di non potere entrare a scuola. Ho scritto al comune, ho scritto all’Asp che mi ha detto di aver provato a catturare i cani senza successo. Il mio fiduciario di plesso ha contato tra adulti e cuccioli circa 48 cani. Stanno diventando più aggressivi. Non è possibile questa disattenzione: chiediamo l’intervento urgente per evitare situazioni gravi ai nostri studenti e docenti”, ha dichiarato Pappalardo.