Novità su TikTok: massimo un’ora al giorno per gli under 18 e più possibilità per i genitori di modulare il tempo di utilizzo da parte dei ragazzi. “Abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni personalizzate – affermano da TikTok – introducendo nuove impostazioni predefinite per gli account degli adolescenti e abbiamo ampliato la funzione Collegamento Famigliare con ulteriori controlli parentali”.

TikTok, massimo un’ora al giorno per gli under 18

Per gli account di tutti gli utenti con meno di 18 anni, il limite di tempo di utilizzo giornaliero verrà reimpostato automaticamente a 60 minuti. “Una decisione presa dopo aver consultato le ricerche accademiche e gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital”, dice TikTok.

Nel caso in cui il limite dei 60 minuti venga raggiunto, verrà richiesto di inserire un codice di accesso per poter continuare a guardare i video. “Per prolungare il tempo sarà quindi necessaria una decisione attiva” spiegano. TikTok ha poi creato una nuova notifica, che verrà mostrata a tutti gli utenti under 18 che hanno disattivato il limite automatico di 60 minuti e che trascorrono sull’app più di 100 minuti in un giorno, per invitarli a impostare un nuovo limite giornaliero.

Nuove funzioni rivolte alle famiglie

Rivolte a genitori e tutori ci sono poi le nuove funzioni di Collegamento Famigliare. In primis i limiti personalizzati del tempo di utilizzo giornaliero di un adolescente (gli adulti potranno personalizzarlo a seconda di impegni scolastici, periodi di vacanza o viaggi di famiglia); il resoconto dell’utilizzo dell’app (sarà inserita una dashboard dettagliata di riepilogo); infine le notifiche silenziate, “una nuova impostazione che consente ai genitori di programmarle (“già oggi gli utenti tra i 13 e i 15 non ricevono notifiche dopo le 21.00, mentre per quelli tra i 16 e i 17 la disabilitazione parte dalle 22”, puntualizza TikTok.

