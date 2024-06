Tir dei rifiuti in fiamme sulla A14 a Molfetta: nessun ferito

Un tir che trasportava rifiuti ha preso fuoco, la mattina di oggi, lunedì 10 giugno, sull’autostrada A14 poco dopo l’uscita di Molfetta in provincia di Bari, in direzione sud. Non si registrano feriti. A fermare il mezzo dell’azienda Ecodaunia di Cerignola (Foggia) è stato lo stesso autista, che ha visto il fumo provenire dal vano motore e ha accostato in corsia di emergenza.

In quel momento passavano di lì Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno, diretti in Puglia per il G7, che hanno arginato le fiamme in attesa di altri mezzi provenienti da Bari e Corato. Il tratto dell’autostrada compreso tra Molfetta e Bitonto è stato chiuso al traffico.