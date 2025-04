Il regista e attore Nanni Moretti, 71 anni, è stato colpito da un infarto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 aprile, ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova attualmente in terapia intensiva.

Non è il primo episodio di questo tipo per il regista: già nel 2024, mentre si trovava a Napoli, aveva subito un infarto che lo aveva costretto a rinunciare alla presentazione del suo film Vittoria. In quell’occasione, però, era riuscito a inviare un videomessaggio ai fan per rassicurarli sulle sue condizioni di salute.

Annullati gli impegni e il sostegno dei fan

Moretti era atteso al Cinema Sacher per partecipare alla prima del film “L’attachement” di Carine Tardieu, nell’ambito del Festival del Cinema Francese. Tuttavia, già nella serata di martedì, aveva avvertito un malessere e comunicato agli organizzatori che non avrebbe potuto essere presente.

La notizia del suo ricovero ha subito scatenato una grande ondata di affetto sui social. I fan hanno condiviso messaggi di sostegno, citando battute iconiche dei suoi film, come “Dai Nanni, forza!” e “Mi si nota di più se vengo o se non vengo per niente?”. Anche dall’estero, giornalisti e appassionati di cinema hanno espresso vicinanza al regista, augurandogli una pronta guarigione.