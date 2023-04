Toni Servillo, come sta l’attore dopo il malore durante uno spettacolo. Toni Servillo si è sentito male a Parigi, mentre era in scena al Teatro dell’Odéon. L’attore era impegnato ne “Le voci di Dante” ed era nella capitale francese nell’ambito della rassegna dedicata alla cultura italiana “Passions italiennes”.

Toni Servillo, come sta l’attore dopo il malore durante uno spettacolo

Servillo, 64 anni, ha avuto un lieve malore ma è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l’intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto dal suo staff a farsi accompagnare all’ospedale Cochin per alcuni controlli.

L’incidente sarebbe avvenuto a mezz’ora dall’inizio dello spettacolo. L’attore campano ha perso l’equilibrio e si è accasciato, scrive il Corriere della Sera . L’attore ha urtato contro il leggio e si è ferito l’occhio. Alla fine Servillo si è convinto ad annullare definitivamente la serata.

Chi è Toni Servillo

L’attore è il protagonista del film premio Oscar La grande bellezza. Ha partecipato a numerose altre pellicole, tra le quali molte dirette da Paolo Sorrentino.

Tra le altri parti per cui viene ricordato ci sono film acclamati come Gomorra di Matteo Garrone (2008), Il divo. Con entrambi si è aggiudicato l’European Film Award per il miglior attore. Per l’interpretazione di Giulio Andreotti ne Il divo si aggiudica inoltre il David di Donatello e il Nastro d’argento. Nel 2010 vince il Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma per Una vita tranquilla.

