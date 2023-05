Nuovi terribili particolari della strage di Torremaggiore. Tefta Manaj, la donna sopravvissuta, è stata intervistata da News 24 Albania (qui il video). Suo marito, Taulant, ha ucciso per gelosia il vicino di casa Massimo De Santis e la figlia Gessica, di 16 anni, intervenuta per proteggere la madre. Incalzata dalla giornalista del programma la donna ha raccontato: “Mio marito era un mostro. Aveva abusato di Jessica e lei non parlava più al padre. Non solo le ha rovinato la vita ma l’ha anche uccisa”.

Torremaggiore, l’intervista alla madre dall’ospedale

“Mio marito aveva pianificato tutto” ha aggiunto Tefta Manaj, raggiunta in ospedale dalla trasmissione Me Zemer te Hapur. “Stavamo tutti quanti dormendo a quell’ora. Mio marito ha preso il bambino con il coltello in mano e lo voleva ammazzare. Mio figlio stava dormendo nel lettino accanto al letto matrimoniale. Io mi sono buttata per salvarlo, poi ha accoltellato me, mi ha colpito più volte. Nel mentre faceva dei video, mi dava dei calci e riprendeva”. Racconta anche dell’uccisione di sua figlia: “Lei dormiva, ha sentito dei rumori e si è alzata. Lui non l’ha mai voluta…”. Poi aggiunge un particolare drammatico: “L’aveva abusata due anni fa, è successo diverse volte. L’aveva toccata ma non abusata sessualmente. Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che l’ha ammazzata. Non l’ha denunciato solo per non avere una brutta nomea, sapete come vanno queste cose”.