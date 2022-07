Ha strangolato e ucciso sua moglie. L’omicidio è avvenuto nella loro abitazione a Trasta, nell’entroterra di Genova. L’uomo ha poi chiamato i carabinieri confessando il delitto. Secondo fonti investigative la coppia stava per separarsi e alcuni vicini hanno raccontato che, nell’ultimo periodo, le liti tra i due erano frequenti. Appena fermato dai carabinieri l’uomo ha detto: “Non ce la facevo più”.

Uccide la moglie e chiama i carabinieri

L’autore dell’omicidio, un 58enne, aveva in passato denunciato la moglie per minacce. Mentre la donna non avrebbe mai presentato denunce per maltrattamenti verso il marito. La coppia ha due figli che al momento dell’omicidio non erano nell’abitazione della famiglia, in via della Riviera nella frazione genovese di Trasta. Appena fermato dai carabinieri Cannella ha detto: “Non ce la facevo più”.

Un amico di famiglia: “Sono sconvolto”

Una vicina di casa è restata alla finestra tutta la sera ma al citofono ha risposto di non avere niente da dire, altri avrebbero sentito solo le urla della coppia e pensato ad un litigio come molti altri. Sconvolto uno degli amici dei figli della coppia che si è avvicinato al cancello della villa: “Non riesco a crederci, sono cresciuto insieme a loro, ero in palestra quando l’ho saputo, mi ha avvisato mia madre. I figli non si confidavano molto ma sapevo che i genitori non andavano più d’accordo”.