Trattori a Sanremo, abbiamo scherzato. Sul palco dell’Ariston non salirà nessun allevatore. Malgrado una piccola delegazione abbia già raggiunto la Città dei Fiori, la protesta dei trattori troverà spazio venerdì al festival di Sanremo con un comunicato letto da Amadeus. L’annuncio è stato dato in sala stampa all’Ariston in un comunicato ufficiale. La Rai spiega che, a causa della frammentarietà delle sigle sindacali e della difficoltà di trovare un referente, non ci saranno i rappresentanti della protesta sul palco dell’Ariston. Gli agricoltori sono intanto i veri vincitori del Festival. A differenza dei tassisti o degli operai di Mirafiori, solo per fare due esempi, a loro verrà concesso uno spazio enorme.