Travolto da un furgone guidato da un ubriaco, morto ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto la notte scorsa investito da un furgone mentre passeggiava vicino casa, a San Felice di Endine Gaiano, Bergamo. L’incidente è avvenuto sulla strada che collega Endine con Monasterolo del Castello, costeggiando il lago di Endine. Il diciassettenne è stato travolto da un furgone guidato da un ragazzo di 25 anni che pare non l’abbia visto, non essendoci segni di frenata sull’asfalto. Dall’alcoltest fatto eseguire dai carabinieri di Sovere, il venticinquenne era oltre i limiti di legge. Il 118 ha inviato automedica e ambulanza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dopo aver investito il ragazzo, il furgone ha centrato un’auto posteggiata, che ha a sua volta urtato altre due vetture parcheggiate e demolito un palo della luce.

