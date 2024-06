Un uomo di 34 anni è morto la mattina di oggi, lunedì 10 giugno, in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto pirata nella tarda serata di ieri in via Camaldoli, alla periferia di Milano. Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia locale, il ragazzo, un raider di origine pakistana in bicicletta, è stato tamponato da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

È stato nel frattempo individuato rovato e denunciato per ora a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso dagli agenti della Polizia locale il conducente della Fiat Punto.

Era lui alla guida ieri notte in via Camaldoli. Si tratta di un 22enne che è stato individuato nei pressi della stazione di Rogoredo, dopo un’attività di indagine del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.

L’auto, trovato a poca distanza dall’incidente e abbandonata per la rottura del radiatore, era di proprietà di un amico, a cui era stata sottratta poco prima dello scontro. Il proprietario della macchina ha collaborato con la Polizia Locale per rintracciare il responsabile.