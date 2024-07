Ubriaco alla guida investe e uccide una ragazza di 27 anni, illese le nipotine che erano con lei

Nella notte, una ragazza di 27 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto guidata da un uomo che aveva consumato alcol. L’incidente è avvenuto a Camposano, in provincia di Napoli. Illese le due nipotine della vittima, di soli 10 e 7 anni, che erano con la zia.

Investe e uccide ragazza, era ubriaco alla guida

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la ragazza stava passeggiando con le sue nipotine lungo via Croce San Nicola. Mentre camminavano, una Suzuki Splash, condotta da un giovane di 26 anni, è sopraggiunta nello stesso senso di marcia. L’auto ha travolto in pieno la donna, sbalzandola oltre un muro alto un metro e mezzo, facendola atterrare in un terreno adiacente. La vittima è morta sul colpo a causa dell’impatto violento, mentre le due bambine sono rimaste miracolosamente illese, seppur in stato di shock.

Conducente arrestato

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’incidente. Sul luogo sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno effettuato i primi rilievi. L’uomo, accompagnato in ospedale per accertamenti, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,7 g/l, ben oltre il limite legale. Per questo motivo, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.