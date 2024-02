Uccide un cane a badilate per difendere la figlia e ora rischia una denuncia

Un pastore tedesco è stato ucciso a badilate. L’episodio, accaduto a Soresina in provincia di Cremona, ha messo sul piede di guerra varie associazioni animaliste. Il cane che è stato ucciso era scappato di casa ed aveva puntato minacciosamente una famiglia. E’ a questo punto che è stato preso a badilate da un uomo che temeva che il pastore potesse attaccare la figlia piccola. L’animale è stato gravemente ferito in testa ed è stato soccorso senza successo: poche ore dopo il ferimento è deceduto. L’uomo rischia ora una denuncia. Il cane protagonista suo malgrado di questa vicenda, non sarebbe nuovo ad episodi violenti o presunti tali. In passato aveva sbranato un cucciolo e aggredito i proprietari.