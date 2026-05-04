Un gioco finito in tragedia nel parcheggio di un centro commerciale a Foligno, dove un ragazzo poco più che maggiorenne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tettino di una minicar guidata da un amico minorenne.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, è stata riportata dalla polizia di Stato in una nota della questura di Perugia. Secondo quanto accertato dagli agenti, intervenuti dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112 per un incidente con feriti, il giovane era salito sul tettino del piccolo veicolo “per gioco”.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero all’ospedale di Perugia, dove si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate gravi a causa dell’impatto violento al suolo dopo la caduta.

Dai primi riscontri della squadra volante del commissariato di Foligno emerge che il giovane era già salito una prima volta sul tettino, venendo sbalzato senza conseguenze. In seguito, risalito sul veicolo, è caduto nuovamente dopo una curva e il successivo ribaltamento della minicar.

Il conducente minorenne è stato identificato e informata la magistratura. Gli accertamenti alcolemici sul ragazzo alla guida hanno dato esito negativo. È scattata la denuncia per lesioni personali stradali gravi. Indagini ancora in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.